В Кривом Роге школьницу оскорблениями и травлей довели до анорексии. Видео

В Кривом Роге Днепропетровской области 14-летняя девочка попала в больницу с диагнозом анорексия. Школьница села на жесткую диету и ее вес снизился с 56 до 37 килограммов.

Ее вес критически снизился из-за травли и оскорблений. Об этом сообщили в сюжете Первого Городского (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Сначала девочку показали специалистам в психоневрологическом диспансере, где поставили диагноз анорексия. Там и начал сдаваться организм девочки. Позже девочка попала в городскую больницу №8 уже в критическом состоянии.

Ее желудок отказывался работать, поэтому кормили ее через специальный зонд. Но никакого результата это не давало, и родители решили забрать ее домой.

Скриншот из видео Первый Городской

Родители утверждают, что дочь довели до отчаяния насмешки ровесников, но школьный психолог считает, что виной всему замечания отца, который сравнивал ее с сестрой.

По словам родителей, состояние девочки значительно улучшилось после того, как ее забрали домой.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Кривом Роге нацгвардейцы во время патрулирования заметили молодого человека с порезанной рукой. Как оказалось, парень пытался покончить жизнь самоубийством.

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