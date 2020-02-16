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16 февраля • обновлено в 16:06
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В Кривом Роге школьницу оскорблениями и травлей довели до анорексии. Видео

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В Кривом Роге Днепропетровской области 14-летняя девочка попала в больницу с диагнозом анорексия. Школьница села на жесткую диету и ее вес снизился с 56 до 37 килограммов.

Ее вес критически снизился из-за травли и оскорблений. Об этом сообщили в сюжете Первого Городского (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Сначала девочку показали специалистам в психоневрологическом диспансере, где поставили диагноз анорексия. Там и начал сдаваться организм девочки. Позже девочка попала в городскую больницу №8 уже в критическом состоянии.

Ее желудок отказывался работать, поэтому кормили ее через специальный зонд. Но никакого результата это не давало, и родители решили забрать ее домой.

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Скриншот из видео

Скриншот из видео

Первый Городской

Родители утверждают, что дочь довели до отчаяния насмешки ровесников, но школьный психолог считает, что виной всему замечания отца, который сравнивал ее с сестрой.

По словам родителей, состояние девочки значительно улучшилось после того, как ее забрали домой.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Кривом Роге нацгвардейцы во время патрулирования заметили молодого человека с порезанной рукой. Как оказалось, парень пытался покончить жизнь самоубийством.

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Автор
Игорь Кравченко
Место
Украина Днепр
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Dehtyaryov Ilya
Dehtyaryov Ilya
Я так понимаю убл*дочность в х*хлав воспитывают именно в школе
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