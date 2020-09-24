В Кривом Роге шахты закроют на простой из-за протестов, часть горняков уволят

Спустя три недели подземных протестов горняков "Кривбассжелезрудкома" руководство предприятия приняло решение о закрытии всех шахт на длительный простой.

В связи с этим будет сокращен ряд сотрудников комбината. Все структурные подразделения компании приостановят работу, проинформировали в пресс-службе ПАО "Кривбассжелезрудком".

"С самого начала акции протеста, объявленной некоторыми из работников шахт "Родина", "Октябрьская", "Гвардейская" и "Терновская", руководство ПАО "Кривбассжелезрудком" принимало все возможные меры для разрешения ситуации, несмотря на то, что требования шахтеров были заведомо невыполнимыми...Несмотря на все принятые руководством предприятия меры, часть работников все еще остается под землей", – сказано в сообщении.

По состоянию на утро четверга, 24 сентября, под землей остаются 117 шахтеров. Об этом на своей странице в Facebook сообщил Михаил Волынец, председатель Независимого профсоюза горняков.

Администрация комбината заявила, что остановка предприятия – вынужденная. Она необходима для для минимизации убытков, сохранения производственного оборудования, предупреждение негативного воздействия на окружающую среду. На данный момент уже начались мероприятия по подготовке к переходу на простой. Из-за прекращения работы сотрудников и профсоюзы предупредили о сокращении штата.

Также руководство шахт отмечает, что дальнейшее нахождение под землей несет угрозу жизням и здоровью протестующих горняков. Переговоры с ними готовы продолжить только тогда, когда все люди поднимутся на поверхность.

Кроме того, ПАО "Кривбассжелезрудком" обратилось к правоохранителям с заявлением и просьбой принудительно прекратить подземные протесты, назвав их нарушениями законодательства, блокирующими рабочий процесс и имущество предприятия.

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