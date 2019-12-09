В Кривом Роге семеро спасателей помогли коту-недотепе: фото

В Кривом Роге Днепропетровской области 8 декабря спасатели освободили кота, который застрял в ванной комнате между труб.

В спасении животного принимали участие семеро чрезвычайников. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В Кривом Роге семеро спасателей помогли коту-недотепе Спутник

Так, за помощью к спасателям обратилась жительница многоэтажки в Металлургическом районе города. На место направили дежурную бригаду ГСЧС.

Чтобы освободить беднягу из ловушки, сотрудники Службы спасения "101" были вынуждены вырезать часть заграждения.

Благодаря спасателям уже через несколько минут пушистый озорник оказался в заботливых руках хозяйки.

В Кривом Роге семеро спасателей помогли коту-недотепе ГУ ГСЧС в Днепропетровской области

В Кривом Роге семеро спасателей помогли коту-недотепе ГУ ГСЧС в Днепропетровской области

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