В Кривом Роге разыскивают пропавшую без вести 19-летнюю девушку. Фото и приметы

В Кривом Роге разыскивают пропавшую без вести 19-летнюю девушку. Коллаж

В городе Кривой Рог Днепропетровской области полиция разыскивает пропавшую без вести Калинчук Ирину Сергеевну.

19-летняя девушка ушла из дома в понедельник днем, 17 августа, в 15:00. С тех пор ее местонахождение неизвестно, сообщили в пресс-службе Криворожского отдела Национальной полиции Днепропетровской области.

Перед исчезновением криворожанка была одета в джинсы темно-синего цвета с белыми лампасами, белую футболку в черную полоску и кеды синего цвета. Приметы девушки: худощавое телосложение, короткие розовые волосы.

Пропавшая 19-летняя Калинчук Ирина Сергеевна Криворожский отдел полиции

Если Вы знаете, где может находиться пропавшая Ирина Калинчук, сообщите об этом по номерам (0564) 40-02-32, 067 456 06 00, 096 828 52 58.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Кривом Роге задержали контрабандиста, который распространял наркотики из Азии.

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