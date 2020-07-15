В Кривом Роге разыскивают опасного преступника. Фото

На Днепропетровщине полиция разыскивает 25-летнего Левина Власа Владимировича.

Жителя Кривого Рога обвиняют в разбойном нападении. Он скрывается от суда и правоохранительных органов, сообщили в пресс-службе Криворожского отдела полиции.

Если у вас есть какая-либо информация о местонахождении Власа, полиция просит сообщить по телефонам: 0(564) 92-49-08, 0(564) 92-49-09, 067-568-90-99 или 102.

В Кривом Роге разыскивают опасного преступника Пресс-служба ГУ НП в Днепропетровской области

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что полиция Днепра просит о помощи установить личность погибшего мужчины. Части его тела обнаружили 18 июня.