В Кривом Роге разыгрался скандал из-за русского языка в школе

В городе Кривой Рог Днепропетровской области в школе № 90 разгорелся скандал из-за обязательного изучения русского языка.

Для учеников 5-9 классов русский язык сделали обязательным. Теперь школьники должны буду изучать его как язык национальных меньшинств два часа в неделю, сообщает "Суспільне".

Родители должны были самостоятельно решить, какой язык будет изучать каждый класс – русский или же второй иностранный – немецкий. При этом отмечается, что учитель немецкого уволилась из школы, поэтому взрослые теперь переживают, что классам, которые отказались от изучения русского, его все равно навяжут.

Директор школы Ян Довгий заявляет, что семьи учеников 5-9 классов сами проголосовали за то, чтобы их дети в 2020-2021 году изучали русский язык. По его словам, в голосовании приняли участие родители 329 детей из 427. За русский язык проголосовали 248 человек, то есть около 75% родителей, утверждает директор. Только после этого, по его словам, педагогический совет принял решение об утверждении соответствующего учебного плана.

Мать одного из старшеклассников Виктория Рудник провела собственное расследование. Женщина опросила представителей родительских комитетов, после чего выяснилось, что 60% родителей вовсе не принимали участие в упомянутом директором голосовании.

Теперь вопрос того, заставляют ли учеников школы № 90 изучать русский, должны решить в городском департаменте образования и науки. Разбирается в скандале специальная комиссия в составе педагогов, чиновников, депутатов и родителей.

Последнее заседание комиссии по этому вопросу состоялось 27 августа. Руководитель департамента образования Татьяна Крипак отметила, что педсовет школы – это высший коллегиальный орган учебного заведения. Именно он окончательно утверждает учебные планы и влиять на этот выбор не в праве ни местные профильные департаменты, ни министерство.

Таким образом, вопрос до сих пор не решен, следующее заседание запланировано на середину сентября. Родители школьников, в свою очередь, уже обсуждают возможность проведения акции протеста.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Украине у школьника подтвердили COVID-19 в первый же день нового учебного года. Весь класс отправили на самоизоляцию.

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