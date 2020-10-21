В Кривом Роге разоблачили межрегиональную группировку торговцев оружием

Накануне местных выборов Служба безопасности Украины совместно с Нацполицией разоблачила в Кривом Роге организаторов межрегиональной группировки, которая сбывала оружие и боеприпасы.

Фигуранты также входили в общественное объединение, которое курируется из России. Об этом сообщили в пресс-службе управления СБУ в Днепропетровской области.

По предварительной версии следствия, двое местных жителей занимались приведением в боевое состояние стартовых пистолетов, которые получали оптовыми партиями от своих сообщников из разных регионов страны, в том числе из Харькова. Для переработки и хранения средств поражения фигуранты использовали собственные помещения и гараж, где была оборудована мастерская по "модернизации" оружия.

Готовую продукцию злоумышленники реализовывали в закрытых интернет-группах и на специализированных сайтах.

Во время проведения следственно-оперативных действий по месту жительства и в подсобных помещениях злоумышленников правоохранители изъяли 50 единиц оружия, большое количество боевых патронов и запасных частей к оружию, гранаты, глушители, специальное оборудование и черновые записи с доказательствами противоправной деятельности.

Также у организаторов группы выявлено документальные материалы по их участию в деятельности так называемого "Собрания коренных народов земли русской "Вече Руси", которое пропагандирует сепаратистские идеи в ущерб территориальной целостности Украины. По оперативной информации, иностранные кураторы организации могли использовать "втемную" представителей организации для проведения экстремистских акций во время выборов в органы местного самоуправления.

В рамках уголовного производства, открытого по ст. 263 Уголовного кодекса Украины – незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами, фигурантам сообщено о подозрении. На данный момент решается вопрос об избрании им меры пресечения.

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