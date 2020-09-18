В Кривом Роге разоблачили бордель в ночном клубе. Видео

В Кривом Роге Днепропетровской области правоохранители пресекли деятельность борделя, организованного в одном из ночных клубов.

Во время обыска в клубе находились шесть женщин, причастных к оказанию сексуальных услуг, и клиенты-мужчины. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.

Из помещений ночного клуба изъяли мобильные телефоны, деньги, черновые записи и другие предметы. Полицейские установили, что в борделе работали женщины разного возраста, которые по предварительной договоренности с клиентами оказывали интимные услуги.

Следственные мероприятия состоялись в рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 302 Уголовного кодекса Украины – создание мест разврата и сводничество. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

По данному факту назначен ряд экспертиз. Полицейские устанавливают всех причастных к организации места разврата.

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