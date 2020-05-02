В Кривом Роге разгорелся скандал из-за школы, в которой русский сделали обязательным

В Кривом Роге в школе №90 педагогический совет проголосовал за решение об обязательном изучении русского языка учениками некоторых классов.

Педагогический совет при утверждении учебного плана сделал обязательным изучение русского языка для учеников 5-10 классов, а для всех выпускников русский язык ввели как факультативный предмет, сообщает "Суспільне.Дніпро" на странице в Facebook.

Как рассказала учительница школы Валентина Гребенюк, новым учебным планом руководство школы фактически навязало родителям и ученикам русский язык.

"При принятии учебного плана на 2020-2021 год руководство школы навязало родителям и ученикам русский язык. Я лично ставила вопрос, но не получила ответов", – отметила Валентина Гребенюк.

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Также она сообщила, что при принятии решения руководство школы не проводило опросов и не вело диалога с родителями. Эту же информацию подтвердила учительница информатики Людмила Легкая.

"У нас все делается в узком кругу. Не учитываются мнения учеников, все дозировано. Наша школа имеет большие ресурсы по изучению языков. Это моя личная позиция – нужно знать много языков. И вести обучение на русском сейчас уже не актуально", – рассказала учительница информатики.

Решение педагогического совета также вызвало возмущение у некоторых родителей выпускников, которым учить русский предложили факультативно, выделив на это три часа в неделю. По мнению мамы выпускника Виктории Рудник, это время лучше было бы отдать под предметы, по которым сдают внешнее независимое оценивание.

"Недавно я получила учебный план, по которому будут обучать наших детей в следующем году. Была удивлена, что факультативно предлагают русский язык. Мы обратились к руководству, чтобы эти часы отдали на украинский язык", – сказала Виктория Рудник.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре классный руководитель первого класса в школе №45 поздравила родителей и учеников с Международным днем труда коммунистической символикой. Соответствующие поздравление опубликовала мама одного из учеников.

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