В Кривом Роге расследуют смерть семейной пары от коронавируса

Жизнь города 13:20, 22.07.2020

В городе Кривой Рог Днепропетровской области от COVID-19 с интервалом в неделю умерли муж и жена.

77-летняя женщина, у которой подтвердили коронавирус, умерла 13 июля. 19 июля скончался ее супруг, также инфицированный COVID-19, сообщает "Первый Криворожский".

Супруги ушли из жизни в инфекционной больнице Кривого Рога. По факту их смерти проведут расследование. Такое заявление сделал глава Департамента охраны здоровья Днепропетровской областной государственной администрации Валерий Сердюк.

С начала пандемии COVID-19 в Кривом Роге умерли 12 пациентов. Всего на Днепропетровщине зафиксировали 25 летальных случаев коронавируса.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре зафиксировали вспышку коронавируса.

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