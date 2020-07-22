В Кривом Роге расследуют смерть семейной пары от коронавируса. Коллаж

В городе Кривой Рог Днепропетровской области от COVID-19 с интервалом в неделю умерли муж и жена.

77-летняя женщина, у которой подтвердили коронавирус, умерла 13 июля. 19 июля скончался ее супруг, также инфицированный COVID-19, сообщает "Первый Криворожский".

Супруги ушли из жизни в инфекционной больнице Кривого Рога. По факту их смерти проведут расследование. Такое заявление сделал глава Департамента охраны здоровья Днепропетровской областной государственной администрации Валерий Сердюк.

С начала пандемии COVID-19 в Кривом Роге умерли 12 пациентов. Всего на Днепропетровщине зафиксировали 25 летальных случаев коронавируса.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре зафиксировали вспышку коронавируса.