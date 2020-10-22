В Кривом Роге распространяли незаконную агитацию против одного из кандидатов в мэры

В среду, 21 октября, в Кривом Роге Днепропетровской области на одной из улиц Центрально-Городского района неизвестные распространяли газеты с провокационной предвыборной агитацией.

Незаконная печатная продукция содержала "черный пиар", направленный против одного из кандидатов на пост городского главы. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.

Правоохранители задержали правонарушителя на месте происшествия. Им оказался 20-летний житель Никополя. У парня изъяли 104 образца газеты с незаконной агитацией. На них отсутствовала информация о заказчике и исполнителе печати.

Парня, который раздавал газеты, задержали. Пресс-служба ГУНП в Днепропетровской области

Агитатора доставили в отделение полиции. На него составили административный протокол за распространение печатных материалов предвыборной агитации, которые не соответствуют нормам.

Материалы по делу направили в суд для принятия решения.

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