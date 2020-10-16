В Кривом Роге пропал 17-летний подросток. Фото и приметы

В городе Кривой Рог Днепропетровской области разыскивают несовершеннолетнего Эдуарда Выдута.

17-летний подросток ушел из дома 14 октября и на данный момент о его местонахождении ничего неизвестно, сообщили в пресс-службе Криворожского отдела полиции.

Приметы: на вид 16-17 лет, рост 180 см, худощавого телосложения, волосы короткие, глаза карие.

Был одет: черный спортивный костюм, черная куртка.

Если Вам что-нибудь известно о местонахождении Эдуарда, просьба сообщить по телефонам: 0980686299, 0968653949, 0965752096, 0996180848 или "102".

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в Днепре неизвестный мужчина звонил ребенку и обманом выманивал его на улицу, когда родителей не было дома.