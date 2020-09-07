В Кривом Роге предприниматели и жены шахтеров вышли на протест к горсовету. Фото

Алина Рашевская Жизнь города 12:03, 7.09.2020 Обновлено: 12:08, 7.09.2020

В понедельник, 7 сентября, в Кривом Роге Днепропетровской области местные предприниматели вышли на митинг против введения кассовых аппаратов.

Несколько десятков людей собрались у здания исполкома горсовета. Об этом сообщает "Первый криворожский" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Представители малого бизнеса выступали за отмену Законов Украины 128 и 129, поскольку они обязывают всех, кто занимается предпринимательской деятельностью, использовать кассовые аппараты. Среди прочих реформ, которые вызвали бурное непринятие, назвали введение электронного чека, денежного вознаграждения для покупателей – "кешбэка" и штрафов для бизнеса.

В Кривом Роге предприниматели вышли на митинг к горсовету.
Первый криворожский
Несколько десятков людей собрались у здания исполкома.
Первый криворожский
Они протестовали против введения кассовых аппаратов.
Первый криворожский

Позже к ним присоединились и жены шахтеров, которые остаются под землей уже пятый день. Они требуют повышения заработной платы, обеспечения достойных условий труда, а также возвращения первого и второго списков, согласно которым они могут выйти на пенсию раньше и получать выплаты.

Позже к ним присоединились и жены шахтеров.
Первый криворожский
Горняки остаются под землей пятый день.
Первый криворожский

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на шахте в Кривом Роге горняки устроили протест под землей.

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Днепр Жизнь города

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