В Кривом Роге полиция "накрыла" подпольное казино: что грозит организаторам

В Кривом Роге Днепропетровской области 1 апреля полицейские прекратили деятельность нелегального подпольного казино.

Обустроенный зал, где предоставлялись услуги игорного бизнеса, обнаружили в Центрально-Городском районе. Из помещения изъяли два стола для игры в покер, игровые фишки и карты, сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.

По данному факту проводится досудебное расследование уголовного производства, внесенного в ЕРДР по ч. 1 ст. 203-2 УКУ. Санкция статьи предусматривает штраф от 10 000 до 40 000 необлагаемых минимумов доходов граждан. Обстоятельства дела устанавливаются.

В Кривом Роге полиция "накрыла" подпольное казино ГУ НП в Днепропетровской области

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