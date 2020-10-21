В Кривом Роге полиция 'накрыла' онлайн-порностудию

В городе Кривой Рог Днепропетровской области правоохранители прекратили деятельность онлайн-порностудии, которую обустроили в арендованной квартире.

Она была оборудована компьютерной техникой и другими устройствами, необходимыми для создания и распространения порнографической продукции в интернете. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.

Незаконный бизнес организовали 25-летняя девушка и 26-летний мужчина. Их действия квалифицировали по ч. 4 ст. 301 Уголовного кодекса Украины – ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов. Санкция статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на Днепропетровщине сотрудник полиции погорел на взятке.