Во вторник, 7 апреля, в Кривом Роге Днепропетровской области правоохранители обнаружили порностудию, обустроенную в одной из квартир на территории Саксаганского района.

В помещении находились четыре женщины возрастом от 18 до 35 лет. Гражданки предоставляли услуги интимного характера в режиме онлайн, сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.

Во время обыска полицейские нашли и изъяли компьютерную технику, веб-камеры и игрушки порнографического характера. По делу назначили ряд экспертиз.

В Кривом Роге полиция "накрыла" онлайн-порностудию NewsRoom

По данному факту возбудили уголовное дело по части 3 статьи 301 Уголовного кодекса Украины – ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов. Сейчас полиция устанавливает людей, причастных к противозаконной деятельности. Им грозит до семи лет лишения свободы.

В Кривом Роге полиция "накрыла" онлайн-порностудию ГУ НП в Днепропетровской области

В Кривом Роге полиция "накрыла" онлайн-порностудию ГУ НП в Днепропетровской области

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что киберспециалисты Службы безопасности Украины пресекли деятельность ботофермы, через которую злоумышленники распространяли фейки о COVID-19 и призывали к свержению конституционного строя. Их деятельность координировала Российская Федерация.

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