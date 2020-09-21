В Кривом Роге полицейский и депутат "выбивали" из людей несуществующие долги

Алина Рашевская Жизнь города 17:44, 21.09.2020 Обновлено: 17:53, 21.09.2020

В Саксаганский районный суд Кривого Рога Днепропетровской области передали дело в отношении трех членов преступной группировки, которые занимались вымогательством денежных средств у местных жителей.

В состав банды входили полицейский и депутат районного совета. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Украины.

В Кривом Роге полицейский и депутат "погорели" на взятке.
Пресс-служба МВД Украины
Их задержали при получении денег.
Пресс-служба МВД Украины

Злоумышленников задержали при получении 40 тысяч долларов США 23 июня 2020 года. По данным правоохранителей, это лишь часть взятки, а полная сумма должна была составить 160 тысяч долларов США. В случае неуплаты потерпевшему грозила расправа и уничтожение имущества.

Действия фигурантов квалифицировали по ч. 2 ст. 189 Уголовного кодекса Украины – вымогательство. Обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет.

Сумма взятки составила 40 тысяч долларов США.
Пресс-служба МВД Украины
Фигурантам грозит до семи лет тюрьмы.
Пресс-служба МВД Украины

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на Днепропетровщине чиновник угодил за решетку из-за махинаций со школьным питанием.

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Днепр Жизнь города

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