В Кривом Роге полицейский и депутат "выбивали" из людей несуществующие долги

В Саксаганский районный суд Кривого Рога Днепропетровской области передали дело в отношении трех членов преступной группировки, которые занимались вымогательством денежных средств у местных жителей.

В состав банды входили полицейский и депутат районного совета. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Украины.

В Кривом Роге полицейский и депутат "погорели" на взятке. Пресс-служба МВД Украины

Их задержали при получении денег. Пресс-служба МВД Украины

Злоумышленников задержали при получении 40 тысяч долларов США 23 июня 2020 года. По данным правоохранителей, это лишь часть взятки, а полная сумма должна была составить 160 тысяч долларов США. В случае неуплаты потерпевшему грозила расправа и уничтожение имущества.

Действия фигурантов квалифицировали по ч. 2 ст. 189 Уголовного кодекса Украины – вымогательство. Обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет.

Сумма взятки составила 40 тысяч долларов США. Пресс-служба МВД Украины

Фигурантам грозит до семи лет тюрьмы. Пресс-служба МВД Украины

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