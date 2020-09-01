В Кривом Роге поймали преступника, которого 15 лет искал Интерпол

Алина Рашевская Жизнь города 13:45, 1.09.2020 Обновлено: 14:13, 1.09.2020

В городе Кривой Рог Днепропетровской области полицейские задержали 43-летнего жителя Луцка, который скрывался от правоохранительный органов на протяжении 15 лет.

Мужчина был объявлен в международный розыск по каналам Интерпола. Его подозревают в разбойном нападении в составе организованной группы, сообщили в пресс-службе Национальной полиции в Волынской области.

Задержанного доставили в Луцк, где ему изберут меру пресечения. Ему грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В Кривом Роге поймали преступника, которого 15 лет искал Интерпол.
Пресс-служба ГУ НП в Волынской области

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что под Днепром бывший депутат ударил подростка отверткой.

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Днепр Жизнь города

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