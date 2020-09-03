В Кривом Роге поймали иностранца, находившегося в международном розыске

Алина Рашевская Жизнь города 10:15, 3.09.2020

В городе Кривой Рог Днепропетровской области 2 сентября полицейские управления уголовного розыска совместно с представителями международного полицейского сотрудничества задержали 49-летнего гражданина Республики Словения.

Его подозревают в изготовлении и сбыте наркотиков на территории другого государства. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.

По информации правоохранительных органов, мужчина скрывался на Днепропетровщине в течение длительного времени, постоянно меняя место жительства. Сейчас решается вопрос об экстрадиции задержанного.

В Кривом Роге поймали иностранца, находившегося в международном розыске.
Пресс-служба ГУ НП в Днепропетровской области

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре лжесотрудник СБУ разъезжал по городу с наркотиками.

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Днепр Жизнь города

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