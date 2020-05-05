В Кривом Роге поймали агитатора, распространявшего листовки с пропагандой СССР

Алина Рашевская Жизнь города 11:33, 5.05.2020

Полиция Кривого Рога 4 мая задержала 66-летнего местного жителя за использование советской символики.

У нарушителя правоохранители изъяли 20 листовок с запрещенной коммунистической символикой, которые он изготавливал у себя дома. В преддверии 9 мая он расклеивал их на столбах по всему городу, сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 436-1 Уголовного кодекса Украины – изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов. Горожанину грозит лишение свободы на пять лет с конфискацией имущества.

В Кривом Роге мужчина пропагандировал СССР
ГУ НП в Днепропетровской области
В Кривом Роге мужчина пропагандировал СССР
Первый городской

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре классный руководитель первого класса в школе №45 поздравила родителей и учеников с Международным днем труда коммунистической символикой. В группу социальной сети "Viber" учитель отправила видео-поздравление.

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Днепр Жизнь города

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