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5 мая • обновлено в 17:53
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Алина Рашевская
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В Кривом Роге поймали агитатора, распространявшего листовки с пропагандой СССР

1.1т
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Полиция Кривого Рога 4 мая задержала 66-летнего местного жителя за использование советской символики.

У нарушителя правоохранители изъяли 20 листовок с запрещенной коммунистической символикой, которые он изготавливал у себя дома. В преддверии 9 мая он расклеивал их на столбах по всему городу, сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 436-1 Уголовного кодекса Украины – изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов. Горожанину грозит лишение свободы на пять лет с конфискацией имущества.

В Кривом Роге мужчина пропагандировал СССР

В Кривом Роге мужчина пропагандировал СССР

ГУ НП в Днепропетровской области

В Кривом Роге мужчина пропагандировал СССР

В Кривом Роге мужчина пропагандировал СССР

Первый городской

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре классный руководитель первого класса в школе №45 поздравила родителей и учеников с Международным днем труда коммунистической символикой. В группу социальной сети "Viber" учитель отправила видео-поздравление.

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Автор
Алина Рашевская
Место
Украина Кривой Рог
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