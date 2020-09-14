В Кривом Роге подземный протест продолжают почти 200 шахтеров. Видео

В городе Кривой Рог Днепропетровской области уже вторую неделю продолжается акция протеста шахтеров Криворожского железорудного комбината.

На данный момент под землей находятся 195 горняков. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

12 дней в подземных условиях подкосили здоровье многих протестующих. Так, сегодня ночью на "Октябрьскую" приезжала машина скорой помощи.

Также горняки записали видеообращение в Европарламент. В нем шахтеры попросили помощи в решении конфликта, сложившегося между собственниками и работниками предприятия, и защиты близких от преследования.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Кривом Роге еще более 80 шахтеров присоединились к протестам под землей.