В Кривом Роге педофил склонял к интиму 12-летних девочек

В Кривом Роге Днепропетровской области 28-летний местный житель предлагал интимные отношения 12-летним девочкам.

Мужчина познакомился с подругами на улице, когда те гуляли возле дома культуры. У одной из них он попросил телефон, чтобы проверить наличие связи, говорится в сюжете "Надзвичайних новин".

Детям такая просьба показалась подозрительной, поэтому они не стали отдавать ему мобильное устройство, а предложили выполнить все действия самостоятельно. Незнакомец продиктовал им свой номер телефона, на который девочки отправили проверочное сообщение.

"Он подходит к нам и говорит: "Девочки, можете записать мой номер телефона? Друг говорит, что он отправляет мне сообщения, но они мне не приходят". Сначала мы подумали, что он хочет украсть телефон. Подружка говорит: "Я буду в своих руках писать номер телефона, говорите. Он продиктовал свой номер телефона и мы написали ему "Привет". Он поблагодарил и ушел в направлении дома культуры", – рассказала пострадавшая.

Сразу после этого мужчина скрылся, однако чуть позже продолжил общение с подростками в телефонном режиме. Извращенец предложил девочкам интимную встречу в лесополосе. Напуганные школьницы сразу же рассказали обо всем родителям.

Мама одной из девочек устроила для педофила ловушку. Она продолжила общение с ним от имени дочери и явилась на встречу вместо нее.

Мужчину, который уже поджидал девочек в назначенном месте, поймал брат одной из них вместе с друзьями. Тот находился в нетрезвом состоянии. Несмотря на то, что извращенец пытался откупиться деньгами, его все равно сдали полиции.

"Он начал на нас прыгать, драться с нами, но мы дали ему отпор, положили на пол и держали. Подбежал третий друг, мама. Мы вызвали полицию", – рассказал брат потерпевшей.

На период расследования задержанного отпустили домой. По словам соседей, уже на следующий день он переехал к родителям, а свою квартиру выставил на продажу. Также известно, что у подозреваемого есть беременная жена.

В полиции по данному инциденту открыли уголовное производство по статье 156 УК Украины – развращение несовершеннолетних. Все детали случившегося выясняются.

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