В Кривом Роге оштрафовали "организаторов" огромной очереди для выдачи спецпропусков

В субботу, 4 апреля, в Кривом Роге за нарушение карантина при выдаче пропусков оштрафовали должностное лицо одного из промышленных предприятий.
В Криворожском отделе полиции подтвердили, что речь идёт об "АрселорМиттал Кривой Рог", под которым утром выстроилась огромная очередь, сообщает "Первый Городской".
В полицию поступило сообщение о нарушениях правил карантина и ненадлежащей организации работы по получению пропусков для проезда в общественном транспорте для рабочих предприятия.
Полиция оштрафовала должностное лицо "АрселорМиттал Кривой Рог"
0564.ua
Сотрудники Металлургического отделения полиции на руководителя кадров "АрселорМиттал Кривой Рог" составили административный протокол по ст.44-3 КоУАП – нарушение правил карантина.
Ранее OBOZREVATEL писал, что в Кривом Роге в разгар эпидемии коронавируса выстроилась километровая очередь. Люди пришли за спецпропусками в общественный транспорт.
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