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4 апреля • обновлено в 17:15
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Игорь Кравченко

В Кривом Роге оштрафовали "организаторов" огромной очереди для выдачи спецпропусков

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В субботу, 4 апреля, в Кривом Роге за нарушение карантина при выдаче пропусков оштрафовали должностное лицо одного из промышленных предприятий.

В Криворожском отделе полиции подтвердили, что речь идёт об "АрселорМиттал Кривой Рог", под которым утром выстроилась огромная очередь, сообщает "Первый Городской".

В полицию поступило сообщение о нарушениях правил карантина и ненадлежащей организации работы по получению пропусков для проезда в общественном транспорте для рабочих предприятия.

Полиция оштрафовала должностное лицо "АрселорМиттал Кривой Рог"

Полиция оштрафовала должностное лицо "АрселорМиттал Кривой Рог"

0564.ua

Сотрудники Металлургического отделения полиции на руководителя кадров "АрселорМиттал Кривой Рог" составили административный протокол по ст.44-3 КоУАП – нарушение правил карантина.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Кривом Роге в разгар эпидемии коронавируса выстроилась километровая очередь. Люди пришли за спецпропусками в общественный транспорт.

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Автор
Игорь Кравченко
Место
Украина Кривой Рог
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