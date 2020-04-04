В Кривом Роге оштрафовали "организаторов" огромной очереди для выдачи спецпропусков

В субботу, 4 апреля, в Кривом Роге за нарушение карантина при выдаче пропусков оштрафовали должностное лицо одного из промышленных предприятий.

В Криворожском отделе полиции подтвердили, что речь идёт об "АрселорМиттал Кривой Рог", под которым утром выстроилась огромная очередь, сообщает "Первый Городской".

В полицию поступило сообщение о нарушениях правил карантина и ненадлежащей организации работы по получению пропусков для проезда в общественном транспорте для рабочих предприятия.

Полиция оштрафовала должностное лицо "АрселорМиттал Кривой Рог" 0564.ua

Сотрудники Металлургического отделения полиции на руководителя кадров "АрселорМиттал Кривой Рог" составили административный протокол по ст.44-3 КоУАП – нарушение правил карантина.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Кривом Роге в разгар эпидемии коронавируса выстроилась километровая очередь. Люди пришли за спецпропусками в общественный транспорт.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся