В Кривом Роге накрыли склад контрабандных стероидов из Азии. Фото
В городе Кривой Рог Днепропетровской области Служба безопасности Украины провела обыск на складе контрабандных анаболических стероидов.
Смесь для производства сильнодействующих веществ ввозили в Украину из Восточной Азии. Синтезированные в подпольной лаборатории стероиды продавали в Украине и странах Западной Европы под видом продукции известных марок, сообщили в пресс-службе СБУ (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).
Транснациональная преступная группировка закупала смесь метандиенона и нандролона в Азии и доставляла ее в Украину авиасообщением через международные почтовые сервисы. Товар отправляли под видом косметики, бытовой химии и продуктов питания.
Синтез анаболиков происходил в лаборатории в Броварах под Киевом. После этого стероиды попадали на склады в Кривом Роге, Мариуполе, Одессе и Черноморске. Во время обысков правоохранители выявили почти две тонны готовой продукции, упаковки для фасовки товара, специальное оборудование и 70 тысяч долларов США.
На данный момент досудебное расследование продолжается, устанавливаются все причастные к деятельности группировки лица.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Кривом Роге задержали контрабандиста, который распространял наркотики из Азии.