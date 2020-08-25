В Кривом Роге накрыли склад контрабандных стероидов из Азии. Фото

София Закревская Жизнь города 18:05, 25.08.2020

В городе Кривой Рог Днепропетровской области Служба безопасности Украины провела обыск на складе контрабандных анаболических стероидов.

Смесь для производства сильнодействующих веществ ввозили в Украину из Восточной Азии. Синтезированные в подпольной лаборатории стероиды продавали в Украине и странах Западной Европы под видом продукции известных марок, сообщили в пресс-службе СБУ (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Во время обысков изъяли 70 тысяч долларов США
Пресс-служба СБУ

Транснациональная преступная группировка закупала смесь метандиенона и нандролона в Азии и доставляла ее в Украину авиасообщением через международные почтовые сервисы. Товар отправляли под видом косметики, бытовой химии и продуктов питания.

Контрабанда поставлялась из Азии
Пресс-служба СБУ

Синтез анаболиков происходил в лаборатории в Броварах под Киевом. После этого стероиды попадали на склады в Кривом Роге, Мариуполе, Одессе и Черноморске. Во время обысков правоохранители выявили почти две тонны готовой продукции, упаковки для фасовки товара, специальное оборудование и 70 тысяч долларов США.

На данный момент досудебное расследование продолжается, устанавливаются все причастные к деятельности группировки лица.

На складах было около двух тонн готовой продукции
Пресс-служба СБУ

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Кривом Роге задержали контрабандиста, который распространял наркотики из Азии.

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