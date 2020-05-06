В Кривом Роге на карьере прогремел мощный взрыв: что случилось. Видео

В среду, 6 мая, в Кривом Роге Днепропетровской области на карьере Южного горно-обогатительного комбината состоялся массовый взрыв.

Плановые работы, которые обычно скрыты от большинства людей, показали в прямом эфире на странице предприятия в Facebook. Запись вели с западного борта карьера (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Взрыв на карьере ЮГОК в Кривом Роге Скриншот из видео

Перед взрывом на территории карьера прозвучало боевое предупреждение – два длительных сигнала по семь минут с интервалом по 30 секунд. Он подавался за 15 минут до массового взрыва.

В день проведения весь технологический персонал вывели из карьера, территорию оцепили. Работы продолжились только после окончания взрыва и проверки состояния атмосферного воздуха на наличие отравляющих веществ.

Как писал OBOZREVATEL ранее, в центре оккупированного Донецка взорвался автомобиль у здания "Ворошиловского РОВД", где базируется группировка под названием "народная полиция".

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