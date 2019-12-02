В Кривом Роге на балкон многоэтажки слетелись десятки летучих мышей: фото

В Кривом Роге Днепропетровской области спасатели достали с балкона многоэтажки 42 летучие мыши.

Инцидент произошел в воскресенье, 1 декабря, в одной из квартир на шестом этаже девятиэтажного дома. Об этом пишет "Днепр вечерний".

На балкон многоэтажки слетелись десятки летучих мышей Днепр вечерний

Поскольку в городе отсутствуют службы по отлову животных и птиц, хозяева квартиры обратились на линию "101". Сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям оперативно прибыли по указанному адресу, выловили летучих мышей и поместили их в коробку.

На данный момент спасатели ищут, кому их передать.

Инцидент произошел в Кривом Роге Днепр вечерний

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Киеве на балконе одного из жилых домов поселились более сотни летучих мышей вида рыжая вечерница. Колония летучих мышей ошибочно устроилась на зимовку в мебели и под обоями на закрытом балконе.

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