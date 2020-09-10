В Кривом Роге мужчина разгуливал по улицам с пистолетом

В Кривом Роге полиция изъяла у местного жителя пистолет, с которым он гулял по городу.

Сообщение о подозрительном мужчине с оружием в руках поступило в полицию 9 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе Криворожского горотдела полиции.

Полицейские задержали мужчину. Оружие у него изъяли и направили на экспертизу.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины – незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами. Уточняется, что санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

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