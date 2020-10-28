В Кривом Роге мужчина организовал нарколабораторию в собственном доме

В городе Кривой Рог Днепропетровской области 32-летний местный житель организовал производство психотропов в собственном доме.

Нарколаборатория была оснащена всем необходимым оборудованием. Как сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области, во время обыска полицейские обнаружили каннабис, вещество кристаллического происхождения, похожее на метамфетамин, стеклянные колбы, медицинские шприцы, а также пистолет.

Все изъятое было направлено на экспертизу. По ее результатам будет принято решение об открытии уголовного производства по ст. 263 Уголовного кодекса Украины – незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

Сейчас правоохранители проверяют мужчину на причастность к распространению наркотических веществ на территории города и устанавливают возможных сообщников.

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