Главная Новости
11 апреля • обновлено в 17:41
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Жизнь города

Игорь Кравченко

В Кривом Роге изолировали 100 человек из-за контакта с больной коронавирусом

660
Читать материал на украинском

В субботу, 11 апреля, в Кривом Роге из-за контакта с женщиной, у которой подтвердился коронавирус, изолировали врачей и пациентов больницы.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Кроме пациентов и врачей больницы также изолировали людей с места ее работы и из круга общения. В общей сложности в изоляцию попало больше 100 человек, сообщает "Радио Свобода".

Женщина была госпитализирована в городскую больницу №3 6 апреля по рекомендации семейного врача с диагнозом ОРВИ и начала получать лечение. Диагноз коронавирусной инфекции был подтвержден лабораторно методом полимеразной цепной реакции только вечером 10 апреля. В тот же день женщину перевели в базовую инфекционную больницу.

В Кривом Роге изолировали 100 человек из-за контакта с больной коронавирусом

В Кривом Роге изолировали 100 человек из-за контакта с больной коронавирусом

karachun.com.ua

По состоянию на утро субботы пациентам и медперсоналу больницы, где женщина сначала находилась, сделали экспресс-тесты. В двух из них результаты – слабоположительные, в трех - положительные. Всех людей обследуют методом ПЦР. Семья женщины также находится на самоизоляции дома.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре в одном из супермаркетов православный священник обрызгивал людей, которые стояли возле касс. Он проводил обряд с целью борьбы против распространения коронавируса.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Автор
Игорь Кравченко
Место
Украина Кривой Рог
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Днепр Жизнь города

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 2511.

    Вылечились: 79. Умерли: 73.

  • В мире заболели 1,7 миллиона человек, погибли – более 103 тысяч

  • В Израиле заявили о создании вакцины от COVID-19. Будет готова через 90 дней

  • У людей, переболевших коронавирусом без симптомов, выявлена патология

  • Как коронавирус передается в супермаркете: наглядное видео

Новости

Топ-публикации

Топ-блоги