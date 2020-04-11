В субботу, 11 апреля, в Кривом Роге из-за контакта с женщиной, у которой подтвердился коронавирус, изолировали врачей и пациентов больницы.

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Кроме пациентов и врачей больницы также изолировали людей с места ее работы и из круга общения. В общей сложности в изоляцию попало больше 100 человек, сообщает "Радио Свобода".

Женщина была госпитализирована в городскую больницу №3 6 апреля по рекомендации семейного врача с диагнозом ОРВИ и начала получать лечение. Диагноз коронавирусной инфекции был подтвержден лабораторно методом полимеразной цепной реакции только вечером 10 апреля. В тот же день женщину перевели в базовую инфекционную больницу.

В Кривом Роге изолировали 100 человек из-за контакта с больной коронавирусом karachun.com.ua

По состоянию на утро субботы пациентам и медперсоналу больницы, где женщина сначала находилась, сделали экспресс-тесты. В двух из них результаты – слабоположительные, в трех - положительные. Всех людей обследуют методом ПЦР. Семья женщины также находится на самоизоляции дома.

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