В городе Кривой Рог Днепропетровской области на местном кладбище пес остался жить у могилы хозяина после его смерти.

Как рассказали в Facebook-группе "Промінь життя – безпритульним тваринам Кривого Рогу", со дня похорон собака верно охраняет памятник умершего и даже не пытается вернуться домой. Родственники мужчины также ни разу не навещали питомца, бросив его с оторванной цепью на произвол судьбы.

В первые дни пес не подпускал себе незнакомцев, однако вскоре позволил себя погладить и снять ошейник. Автор публикации отметил ухоженный вид и ласковый характер собаки, предположив, что ранее она проживала в частном секторе.

В Кривом Роге ищут новый дом для "Хатико", поселившегося на могиле хозяина. Facebook/"Промінь життя – безпритульним тваринам Кривого Рогу"

Сейчас пса подкармливают местные жители, параллельно подыскивая ему новую семью. Без посторонней помощи животное обречено на холод и голод. Если Вы желаете обзавестись верным другом, обращайтесь по телефону: +380(67)711-64-93 – Ольга.

Скриншот. Facebook/"Промінь життя – безпритульним тваринам Кривого Рогу"

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