В Кривом Роге еще более 80 шахтеров присоединились к протестам под землей

Алина Рашевская Жизнь города 08:10, 8.09.2020

В городе Кривой Рог Днепропетровской области 84 горняка Криворожского железорудного комбината остались под землей в знак протеста.

Таким образом они поддержали коллег из шахты "Октябрьская". Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец.

Требования рабочих остались неизменными. Они выступают за повышение зарплат, улучшение условий труда, возвращение льготного стажа, а также прекращение нарушений при аттестации.

Отмечается, что до этого сотрудники комбината все три дня принимали активное участие в митингах в поддержку подземных протестующих "Октябрьской". Также стало известно о протестных настроениях в трудовых коллективах других предприятий Кривого Рога и региона.

Скриншот.
Facebook/Михаил Волынец

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Кривом Роге предприниматели и жены шахтеров вышли на протест к горсовету.

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Днепр Жизнь города

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