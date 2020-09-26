В Кривом Роге часть шахтеров прекратила подземный протест
В пятницу вечером, 25 сентября, в Кривом Роге протестующие шахт "Терновская" и "Гвардейская" в полном составе поднялись на поверхность.
Из шахты "Родина" ночью на поверхность выехали 11 горняков. Об этом на своей странице в Facebook сообщил Михаил Волынец, председатель Независимого профсоюза горняков.
Таким образом, на сегодняшний день протест продолжают 22 человека с шахты "Октябрьская" и 46 – с шахты "Родина". Горняки шахты "Терновская" в субботу, 26 сентября, с первой смены уже приступили к работе. На "Гвардейской" на данный момент проводят ремонтные работы на подъеме.
В ходе переговоров между шахтерами и руководством предприятия было принято важное решение. Все горняки, которые находились под землей с первого дня протестов, подпишут Меморандум. Это должно гарантировать им непривлечение к ответственности. При этом администрация Криворожского железорудного комбината настаивает на том, что все условия насчет повышения зарплат будут выполнены только тогда, когда работники всех четырех шахт прекратят акцию и поднимутся на поверхность.
Как сообщал OBOZREVATEL:
3 сентября в Кривом Роге горняки шахты "Октябрьская" по добыче железной руды не вышли из забоя. 12 шахтеров ночной смены остались под землей и объявили о начале акции протеста.
7 сентября предприниматели и жены шахтеров вышли на протест к горсовету Кривого Рога.
84 горняка Криворожского железорудного комбината также остались под землей в знак протеста. Таким образом они поддержали коллег из шахты "Октябрьская".
Спустя неделю протестов в Кривом Роге госпитализировали двух протестовавших под землей шахтеров. Их подняли на поверхность из-за ухудшения состояния здоровья.
В Кривом Роге железнодорожники присоединились к протесту шахтеров. Сотрудники предприятия готовы объявить итальянскую забастовку.
Спустя три недели подземных протестов горняков "Кривбассжелезрудкома" руководство предприятия приняло решение о закрытии всех шахт на длительный простой. Ряд сотрудников из-за этого попадет под сокращение.