В Кривом Роге часть шахтеров прекратила подземный протест

В пятницу вечером, 25 сентября, в Кривом Роге протестующие шахт "Терновская" и "Гвардейская" в полном составе поднялись на поверхность.

Из шахты "Родина" ночью на поверхность выехали 11 горняков. Об этом на своей странице в Facebook сообщил Михаил Волынец, председатель Независимого профсоюза горняков.

Таким образом, на сегодняшний день протест продолжают 22 человека с шахты "Октябрьская" и 46 – с шахты "Родина". Горняки шахты "Терновская" в субботу, 26 сентября, с первой смены уже приступили к работе. На "Гвардейской" на данный момент проводят ремонтные работы на подъеме.

В ходе переговоров между шахтерами и руководством предприятия было принято важное решение. Все горняки, которые находились под землей с первого дня протестов, подпишут Меморандум. Это должно гарантировать им непривлечение к ответственности. При этом администрация Криворожского железорудного комбината настаивает на том, что все условия насчет повышения зарплат будут выполнены только тогда, когда работники всех четырех шахт прекратят акцию и поднимутся на поверхность.

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