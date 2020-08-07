В Кривом Роге больше месяца разыскивают пропавшую женщину. Фото и приметы

В городе Кривой Рог Днепропетровской области разыскивают без вести пропавшую 36-летнюю Виткалову Татьяну Сергеевну.

Женщина вышла из дома в начале июля 2020 года и не вернулась. Об этом сообщили на Facebook-странице Криворожского отдела полиции.

Пропавшая Татьяна Виткалова родилась 21 августа 1987 года. Рост женщины – 155-160 сантиметров, среднего телосложения, у нее серые глаза и длинные черные волосы.

В Кривом Роге больше месяца разыскивают пропавшую женщину Facebook/Криворожский отдел полиции

Перед исчезновением криворожанка была одета в джинсы синего цвета, красную футболку с серыми полосками, кофту бордового цвета с рукавами и кроссовки розового цвета. При себе у нее был бежевый рюкзак.

Если Вам известно что-либо о местонахождении Татьяны, сообщите о этом по номерам (0564) 40-02-32, 067 456 06 00, 096 828 52 58, 096-545-77-42 или 102.

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