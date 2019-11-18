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18 ноября • обновлено в 11:29
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Светлана Коваленко
Светлана Коваленко

В Кривом Роге без вести пропал подросток: фото и приметы

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В Кривом Роге Днепропетровской области без вести пропал пропал Андрей Шабунин 2005 года рождения.

Парень ушел из дома 15 ноября и не вернулся, сообщает пресс-служба Криворожского отдела полиции.

Пропавший Андрей Шабунин

Пропавший Андрей Шабунин

Криворожский отдел полиции

Пропавшему на вид 15 лет, рост 173 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза карие.

Был одет в темную куртку с белыми полосками на рукавах, черные джинсы, черного-белые кроссовки.

Просьба сообщить любую информацию, которая поможет найти парня, в дежурную часть Покровского отделения полиции в Кривом Роге, или позвонить по телефонам 098-650-02-01 или 102.

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Автор
Светлана Коваленко Светлана Коваленко
Место
Украина Днепр
Тег
пропал человек
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