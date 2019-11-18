В Кривом Роге без вести пропал подросток: фото и приметы

В Кривом Роге Днепропетровской области без вести пропал пропал Андрей Шабунин 2005 года рождения.

Парень ушел из дома 15 ноября и не вернулся, сообщает пресс-служба Криворожского отдела полиции.

Пропавший Андрей Шабунин Криворожский отдел полиции

Пропавшему на вид 15 лет, рост 173 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза карие.

Был одет в темную куртку с белыми полосками на рукавах, черные джинсы, черного-белые кроссовки.

Просьба сообщить любую информацию, которая поможет найти парня, в дежурную часть Покровского отделения полиции в Кривом Роге, или позвонить по телефонам 098-650-02-01 или 102.

Ранее OBOZREVATEL писал, что неизвестная женщина пыталась увести чужого ребенка с территории детского сада №219 в Днепре. Вернуть ребенка помогли небезразличные прохожие.

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