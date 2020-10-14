В Кривом Роге 73-летняя женщина вышла из дома и не вернулась

В городе Кривой Рог Днепропетровской области разыскивают без вести пропавшую Галину Себякину.

73-летняя женщина 12 октября ушла из села Новоселовка и не вернулась, передает "Первый городской" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Так, пенсионерка ушла около 6:00-7:00 утра. Отмечается, что она могла свернуть в села Златополь, Новополье или Коломойцево. Также известно, что Галина страдает болезнью Альцгеймера (потеря памяти).

Галина Себякина "Первый городской"

Приметы: волосы седые, волнистые и собраны в гульку. Была одета в сине-розовый халат на молнии, кофту и домашние тапки без задника. Также женщина имела при себе пакет с вещами и небольшую сумку бежевого цвета через плечо.

Галина Себякина "Первый городской"

Если Вы владеете какой-либо информацией о местонахождении Галины Себякиной, просьба сообщить по телефону: (067) 279-70-57 или на линию "102".

Галина Себякина "Первый городской"

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