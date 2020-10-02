В клинике Днепра произошла утечка личных данных, включая результаты тестов на COVID-19

В Днепре в одной из крупнейших частных клиник произошла утечка персональных медицинских данных.

Проблему обнаружили в Национальном координационном центре кибербезопасности при Совете национальной безопасности и обороны Украины. Об этом сообщили в пресс-службе СНБО.

Информацию о сотрудниках и пациентах больницы в открытом доступе выявили во время мониторинга киберпространства. В сети оказались такие данные: ФИО, даты рождения, адреса проживания, телефон, e-mail, данные медицинской карты, включая результаты анализов, диагнозы, информация о заболеваниях, результатах проведения ПЦР-тестов, списки больных COVID-19. Все перечисленное является медицинской тайной.

Согласно анализу НКЦК, в интернет попали десятки тысяч записей о пациентах. Утечка произошла из-за ошибок конфигурации в информационных системах и базах данных клиники, которые имели доступ к сети.

В СНБО отмечают, что информация, находящаяся в свободном доступе, могла быть не только украдена, но и отредактирована. К примеру, злоумышленники могли изменить назначения лекарств, результаты анализов и обследований, записи в протоколе лечения коронавируса.

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