В Каменском учительница ударила девочку, обозвавшую ее дурой: в сети разгорелся скандал

В городе Каменское Днепропетровской области учительница после замечания ударила 11-летнюю школьницу по лицу.

У девочки был День рождения, но, по словам мамы, праздник не удался. Об этом она написала в Facebook-группе "Типичный Днепродзержинск (Каменское)".

"Это моя дочь, сегодня ей 11 лет, но праздник не удался, мы были у психолога и не только, а вот почему. На уроке украинской литературы моя дочь под впечатлениям рассматривала подарки. Учитель Волошина Ирина Владимировна подошла к ней и сделала замечание, после чего с парты скинула блокнот и ручку. Аня сказала на нее дура (я при этом не защищаю дочь, она не права)", – сообщила Оля Карповец.

За оскорбление мама девочки была готова извиниться или заплатить штраф, но учительница решила при всех ударить школьницу по лицу. После этого девочка начала заикаться:

"Подскажите, как бы вы отреагировали на эту ситуацию? Дирекция в этот момент не реагировала, когда после звонка дочки я приехала – реакции не было, хотя к заучу старших классов подходила девочка, которая сидит рядом с Аней, и все рассказала. За это она еще и получила замечание в дневник. Как мне доказать, что учитель не имеет права трогать ребенка, есть ответственность родителей, но трогать ребенка никто не может, даже я и папа. Как нам быть?", – подчеркнула мама школьницы.

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В сети бурно начали обсуждать инцидент. Кто-то начал доказывать правоту учительницу, а кто-то вступился за 11-летнюю девочку:

"Девочка сказала правду. Дура – это мягко сказано. То, что учитель сбросила с парты ее вещи – это доказательства, что она дура. А то, что ударила по лицу – нужно было вызвать полицию, есть свидетели. Пусть идет дворы мести", "Девушка, займитесь ребенком. Мы все умные, защищаем своих детей. А они...как так назвать дурой учителя??? Это вообще как???", "Не хочу сказать, что учитель прав, но сейчас такие дети растут, невоспитанные и борзые. В данной ситуации нужно разобраться родителям со своим ребенком и выяснить с учителем, было ли это так на самом деле", "Как для меня учитель не прав, для этого у него есть мозги на порядок выше, чем у ребенка", "Никто не имеет права унижать ребенка, а тем более ударить. Отстаивайте свои права", – пишут в комментариях пользователи сети.

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