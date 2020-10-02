В Каменском разоблачили мошенницу: "предлагала работу", выманивая деньги

В городе Каменское Днепропетровской области мошенница предлагала работу, выманивая деньги у людей.

Так, девушка предлагала работу якобы от компании "Киевстар", сообщила в Facebook-группе "Ху@ое Каменское" Яна Ищенко.

"Народ, одна кобыла предлагает работу от "Киевстар". Не ведитесь. Пишет, чтобы пополнили счет на финансовый номер, а она их вдвойне переводит вам на карту", – написала девушка.

Скриншот из Facebook

Кроме того, девушка опубликовала скриншоты переписки с мошенницей. Здесь видно, что после отказа пополнять счет на финансовый номер злоумышленница начала угрожать девушке:

"Пожалеете. Я живу напротив Вас. Если не пополните – сожгу двери. Ты попала", – пишет мошенница.

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Важно отметить, что с помощью такой схемы "развода" злоумышленница пыталась выманить деньги у девушки. Ведь финансовый номер и номер карты – это прямой путь в Приват24 и доступ ко всем счетам и деньгам человека.

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