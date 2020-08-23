В Каменском отметили День Государственного флага. Фоторепортаж

Представители партии "Пропозиція" в Каменском поздравили жителей города с Днем Государственного флага.

Каменчанам вручили флажки Украины и брошюры с полезной информацией. Горожане с радостью принимали государственный символ и фотографировались с ним.

"Поздравляем всех горожан с Днем Государственного флага Украины и наступающим Днем Независимости Украины. Мы считаем, что подарить каменчанам флажки – это очень символично. Это очень приятно, когда ты даришь флажок, а люди не просто знают, когда День флага, не просто знают, когда День Независимости – они любят эти праздники. Увидеть в их глазах благодарность и радость – это многого стоит. Особенно в глазах молодежи и детей. Наша команда получила массу позитивных эмоций от реакции горожан. С праздником всех, и отличного настроения!" – сказала глава партии "Пропозиція" в Каменском Валерия Гаркуша.

В Каменском отметили День Государственного флага

В Каменском отметили День Государственного флага

В Каменском отметили День Государственного флага

В Каменском отметили День Государственного флага

В Каменском отметили День Государственного флага

В Каменском отметили День Государственного флага

В Каменском отметили День Государственного флага

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, представитель партии "Пропозиція" в Каменском, депутат горсовета Елена Демишева считает, что местное самоуправление должно учитывать потребности всех социальных групп.

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