В Каменском откроют завод по переработке опасных отходов: горожане против

В Каменском Днепропетровской области появится предприятие по переработке и утилизации опасных отходов. Часть мощностей ООО "Рокобан" уже появилась по адресу Баглейский переулок, 2.

Потенциальное влияние завода в Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины посчитали экологически допустимым. Соответствующее решение подписал заместитель министра Роман Шахматенко, передает "Событие".

При этом в документе есть оговорка: это влияние будет таковым, если "Рокобан" будет работать в штатном режиме и соблюдать все технологические и экологические требования.

Завод в Каменском будет принимать три вида отходов:

содержащие ртуть, металлические малые источники тока, в том числе автомобильные аккумуляторы;

твердые, жидкие, пастообразные углеродосодержащие опасные отходы;

органические животные отходы.

Местные жители неоднократно выступали против появления в городе данного предприятия, они собирали подписи против строительства завода и писали письма с обращениями в различные инстанции. Несмотря на это, деятельность "Рокобана" в городе все же была одобрена профильным министерством.

Теперь каменчане выйдут на митинг против строительства и дальнейшей работы завода. Акция протеста запланирована на вторник, 6 октября, сообщила на своей странице в Facebook горожанка Ксения Шулешова. Есть также информация о том, что люди могут перекрыть дорогу.

На происходящее отреагировал мэр Каменского Андрей Белоусов. Городской глава обратился к Премьер-министру Украины Дениса Шмыгалю и Министру охраны окружающей среды и природных ресурсов Украины Роману Абрамовскому с требованием немедленно отменить вышеупомянутое разрешение. Он также сообщил, что горсовет будет обжаловать в суде решение, которое противоречит интересам каменчан.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что на Днепропетровщине фирма-утилизатор создала свалку токсичных отходов. Опасные вещества могли попасть в воду.