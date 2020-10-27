В Каменском от коронавируса умерла фельдшер скорой

София Закревская Жизнь города 15:15, 27.10.2020 Обновлено: 15:34, 27.10.2020

В Каменском Днепропетровской области из жизни ушла главный фельдшер Центральной подстанции экстренной медицинской помощи Филиппова Наталья Гавриловна.

Причиной ее кончины стала коронавирусная инфекция. Об этом на своей странице в Facebook сообщила главный врач Каменской станции скорой помощи Лариса Быданцева.

Сердце медика перестало биться в понедельник, 26 октября, после быстротечной болезни. По словам Быданцевой, женщина всю свою жизнь отдала работе скорой помощи Каменского.

Женщина отдала медицине всю жизнь.
Facebook/Лариса Быданцева

"Вечная ей память. Наши соболезнования родным и близким. Боже, останови эту страшную болезнь!" – сказано в сообщении.

Скриншот.
Facebook/Лариса Быданцева

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в Днепре у ребенка с COVID-19 на 20 минут остановилось сердце. Болезнь быстро прогрессировала и дала многочисленные осложнения.

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