В Каменском от коронавируса умерла фельдшер 'скорой'

В Каменском Днепропетровской области из жизни ушла главный фельдшер Центральной подстанции экстренной медицинской помощи Филиппова Наталья Гавриловна.

Причиной ее кончины стала коронавирусная инфекция. Об этом на своей странице в Facebook сообщила главный врач Каменской станции скорой помощи Лариса Быданцева.

Сердце медика перестало биться в понедельник, 26 октября, после быстротечной болезни. По словам Быданцевой, женщина всю свою жизнь отдала работе скорой помощи Каменского.

"Вечная ей память. Наши соболезнования родным и близким. Боже, останови эту страшную болезнь!" – сказано в сообщении.

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