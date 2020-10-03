В горсовете Днепра опровергли заявления о нехватке коек для больных COVID-19

Несмотря на то, что количество больных COVID-19 в городе продолжает расти, в больнице имени Мечникова на сегодня занята только треть коек.

Слова главврача медучреждения опровергла Юлия Викленко, заместитель директора департамента здравоохранения городского совета Днепра, передает "Страна". Она отметила, что, кроме Мечникова, пациентов с коронавирусом принимают больницы №16, №8, №21 и №6.

"Больница имени Мечникова находится в областном подчинении, но тем не менее, согласно распоряжению Министерства здравоохранения и главного санитарного врача Украины, больница им. Мечникова – одна из тех, которые оказывают помощь больным коронавирусом в городе Днепр, несмотря на то, что она областного подчинения. Несмотря на повышенный уровень заболеваемости, коек хватает. В больнице им. Мечникова находится 61 человек при 180 свободных койках. Также в других больницах тоже есть свободные койки", – заявила Викленко.

Также Юлия Викленко рассказала о том, что положительные результаты тестов на COVID-19, сделанных в лабораториях Днепра, нередко не подтверждаются лабораториями в других городах.

"В той же лаборатории при больнице Мечникова делают тесты на коронавирус и приходит положительный ответ, а когда люди перепроверяют в лабораториях других городов – диагноз не подтверждается", – сообщила Викленко.

Замдиректора городского департамента здравоохранения отметила, что нынешняя ситуация с заболеваемостью закономерна и типична для осени.

"Да, пришла осень. У нас есть рост заболеваемости ОРВИ, также рост коронавирусной инфекции не только по всей Украине, но и по всей Европе. Мы информируем людей, чтобы они носили маски, соблюдали дистанцию, обрабатывали руки. К сожалению, не все люди соблюдают эти правила", – рассказала Викленко.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный врач больницы имени Мечникова Сергей Рыженко заявил о сложной ситуации с COVID-19 и о том, что в реанимации заняты все койки.