В домах днепрян будет тепло и уютно — город готов к зиме и успешно вошел в отопительный сезон

В Днепре до конца недели, 8 ноября, теплоснабжение будет уже во всем городе. Этому не в последнюю очередь способствует обновление тепловых предприятий в течение года.

Так, сейчас Днепр имеет современный автопарк спецтехники, способной работать на автодорогах в любое время года, а ее переоборудование длится всего несколько часов. Системная работа в этой области позволила забыть о том, что зима может прийти "внезапно", как это бывало раньше. Сейчас в городе круглогодично заботятся о наличии необходимых материалов, обновляют тепловые предприятия.

Благодаря этому Днепр успешно проводит отопительный сезон и удерживает один из самых низких среди крупных городов тарифов на отопление. Но главное – обеспечивает уют для горожан. Так, уже до конца этой недели теплоснабжение будет по всему городу. В частности, и для жителей улицы Титова, которые два года переподключенные от котельни Южмаша, которая была для них многолетней проблемой.

Сотрудник "Теплоэнерго" Евгений работает на предприятии двенадцать лет. Мужчина уверяет: сейчас его КП не идет ни в какое сравнение с тем, что было раньше: "Обновление автопарка, модернизация котлов, сетей заботятся и о комфорте сотрудников. Предприятие качественно изменилось. На уровне страны оно имеет высокий уровень".

Днепр также готов к зиме. В городе вовремя начали подачу тепла и заранее подготовили все необходимое для посыпки дорог.

"Есть к чему стремиться, изучать новые технологии и совершенствовать свою работу. Ведь от этого зависит комфорт миллионного города", – убежден коммунальщик Павел, для которого работа на предприятии в настоящее время является полным удовольствием.

Работать на благо родного города возвращаются работники из других стран.

"Люди хотят работать здесь, потому что видят изменения к лучшему", – объясняет инженер КП УРЭА Алексей Герасимович.

"К отопительному сезону подготовились должным образом. Впрочем, у нас не было такого, чтобы отопительный сезон начали не вовремя или вообще провалили его. Чтобы горожанам было тепло и комфортно, мы работаем целый год", – сказал мэр Днепра Борис Филатов во время zoom-конференции с представителями профильных ведомств мэрии 3 ноября.