В Днепропетровскую область с рабочим визитом приедет Владимир Зеленский

София Закревская Жизнь города 18:45, 25.08.2020

В среду, 26 августа, президент Украины Владимир Зеленский приедет в Днепр и Кривой Рог с рабочим визитом.

Глава государства проведет на Днепропетровщине два дня. Об этом сообщают источники "Страны" в Офисе президента.

В Днепр президент должен приехать в 11:00. Президент посетит презентацию строительства нового Международного аэропорта в областном центре. После гарант ознакомится с ходом реконструкции трассы М-04 Днепр-Кривой Рог и строительства крытого спортивно-демонстрационного сооружения для игр на территории комплекса "Олимпийские резервы".

В 13:10 в днепровском яхт-клубе "Сечь" начнется презентация Стратегии развития Днепропетровской области при участии Владимира Зеленского.

После окончания мероприятий в Днепре глава государства отправится в свой родной город – Кривой Рог.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Владимир Зеленский присвоил начальнику полиции Днепропетровщины звание генерала. На посту он сменил уволенного после скандала Владимира Огурченко.

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