В Днепропетровской области впервые не зафиксировали новые случаи COVID-19

За прошедшие сутки в Днепропетровской области впервые не зафиксировали ни одного нового случая COVID-19.

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Выздоровели еще девять пациентов – по три жителя Каменского и Никополя. По одному человеку вылечились от коронавируса в Покрове, Першотравенске и Петриковском районе, сообщили в пресс-службе Днепропетровской областной государственной администрации.

Статистика коронавируса в Днепропетровской области

Всего в регионе лабораторно подтвердили 843 случая коронавирусной болезни. Выздоровел уже 171 человек.

Отметим, по состоянию на утро вторника, 19 мая, в Украине официально подтверждено 18 876 случаев коронавируса COVID-19. Из них 260 фактов заражения были обнаружены за прошедшие сутки, что является минимумом за месяц.

Как писал OBOZREVATEL ранее, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что карантин продлят до 22 июня, но он будет существенно ослаблен.

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