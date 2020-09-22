В Днепропетровской области ужесточили карантин: что попало под запрет

Алина Рашевская Жизнь города 18:19, 22.09.2020

Со вторника, 22 сентября, в Днепропетровской области усилили карантинные меры.

Дополнительные ограничения связаны с резким ростом количества больных COVID-19. Соответствующее решение приняла Региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, передает пресс-служба Днепропетровского областного совета.

Под запретом оказались дискотеки и ночные клубы. Не смогут принимать посетителей и заведения общественного питания с организацией досуга: рестораны, кафе, бары, закусочные, столовые, кафетерии, буфеты.

Посещение школ, садиков, заведений внешкольного и специализированного творческого образования будет запрещено в случае, если на самоизоляции из-за контакта с пациентом, больным COVID-19, находится более 50% получателей образования и персонала.

Скриншот.
Пресс-служба Днепропетровского областного совета

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре зафиксировали вспышку коронавируса.

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Днепр Жизнь города

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